09:10  02 марта
В Украине за сутки более пяти тысяч новых больных COVID-19
11:34  02 марта
ДТП с участием нардепа Дубинского: появились фотографии с места происшествия
12:00  02 марта
Зеленский начал очередную рабочую поездку в зону ООС
UA | RU
UA | RU
02 марта 2021, 11:15 96

В Верховной Раде начала работать сенсорная кнопка для голосования

02 марта 2021, 11:15 96
Читайте також українською мовою
Депутаты впервые зарегистрировались на сессии через отпечаток пальца
Депутаты впервые зарегистрировались на сессии через отпечаток пальца
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 2 марта Верховная Рада начала использовать для голосования и регистрации депутатов сенсорную кнопку, которая считывает отпечаток пальца.

Об этом во время заседания парламента объявил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, использование сенсорной кнопки сделает невозможным так называемое "кнопкодавство", то есть неперсональное голосование.

Перед заседанием Верховной Рады депутаты протестировали новую систему. Регистрировались нардепы уже с сенсорной кнопкой.

Также прошло первое голосование с использованием сенсорной кнопки. В парламенте разместили инструкцию для ее использования.

Кроме того, в сессионном зале будут работать дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы депутаты не голосовали вместо своих коллег.

Напомним, ранее сообщалось, что для борьбы с кнопкодавством в парламенте заработает сенсорная кнопка.

Верховная Рада кнопкодав голосование депутаты сенсорная кнопка

"Слуги народа" соберутся на съезд уже в эти выходные: планируют серьезные изменения
02 марта 2021, 10:41
Более 20 парламентариев пропустили 90% голосований Совета в феврале, - КИУ
01 марта 2021, 15:12
Рада уже на этой неделе может отменить перевод часов в Украине
01 марта 2021, 14:50
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Протестант среди православных: как новый мэр Ровно Третяк пытался договориться со всеми и боролся со снегом
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Владимир Горбач
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua