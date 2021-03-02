В Верховной Раде начала работать сенсорная кнопка для голосования

Депутаты впервые зарегистрировались на сессии через отпечаток пальца

Депутаты впервые зарегистрировались на сессии через отпечаток пальца

Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 марта Верховная Рада начала использовать для голосования и регистрации депутатов сенсорную кнопку, которая считывает отпечаток пальца.

Об этом во время заседания парламента объявил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

По его словам, использование сенсорной кнопки сделает невозможным так называемое "кнопкодавство", то есть неперсональное голосование.

Перед заседанием Верховной Рады депутаты протестировали новую систему. Регистрировались нардепы уже с сенсорной кнопкой.

Также прошло первое голосование с использованием сенсорной кнопки. В парламенте разместили инструкцию для ее использования.

Кроме того, в сессионном зале будут работать дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы депутаты не голосовали вместо своих коллег.

Офіційна реєстрація нардепів із новою системою із сенсорною кнопкою у @verkhovna_rada pic.twitter.com/qrVlzidmhh — ЧЕСНО (@chesno_movement) March 2, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что для борьбы с кнопкодавством в парламенте заработает сенсорная кнопка.