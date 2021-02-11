Шкарлет рассказал, что он будет делать как министр, чтобы одолеть плагиат в науке

Министр отметил, что в Украине все публикации в научных журналах проходят проверку на плагиат

Министр отметил, что в Украине все публикации в научных журналах проходят проверку на плагиат

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Об этом он сказал в интервью изданию Новое время, которое транслировалось в Фейсбуке, передает RegioNews.

Шкарлет ответил на вопрос, что он как министр планирует делать, чтобы решить вопрос вокруг проблемы плагиата, который является большой проблемой для украинской науки.

Прежде всего юристы должны дать четкое определение, что такое плагиат. Это главное. А то что касается академической добропорядочности, то я бы на этом термине не спекулировал, потому что, ну есть объективные вещи, когда под этот термин можно загнать что угодно. Даже наш с вами разговор (интервью — ред.) можно загнать под термин плагиат, так называемый термин плагиат, - сказал Шкарлет.

Он отметил, что в Украине все дипломы, научные статьи в научных журналах проходят проверку на плагиат. В то же время, по словам Шкарлета, проверка на плагиат компьютерной программой не является настоящей проверкой.

Напомним, летом прошлого года в правительстве расследовали возможный плагиат Шкарлета. По словам Дениса Шмыгаля, инициатором расследования стал сам Сергей Шкарлет.

Тем временем глава Минобразования Шкарлет снова попался на "сплошном плагиате": ученые проанализировали статью для докторской диссертации и. о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата.

Зато уже в октябре суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате. В.и.о. министра образования судился с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.