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11 августа 2020, 18:17 5

Глава Минобразования Шкарлет снова попался на "сплошном плагиате"

11 августа 2020, 18:17 5
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Большинство текста в научной работе министра было взято из статьи российской ученой
Большинство текста в научной работе министра было взято из статьи российской ученой
Фото из открытых источников
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Ученые проанализировали статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата.

Об этом говорится на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", пишет RegioNews.

Анализ статьи "Шкарлет С. М. Теоретичні основи формування економічної безпеки підприємств" проводили Юрий Бойко и Василий Садовый.

Они обнаружили в статье "сплошной плагиат" из двух источников - Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия (оригинал здесь; архивная копия здесь). и Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного (раздел 18 можно прочитать здесь).

Эксперты утверждают, что Шкарлет в своей работе переписывает текст статьи российского профессора Людмилы Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет.

"Совпадения с чужими трудами обнаружены на семи страницах из восьми, что составляет 87,5%", - заключают ученые.

В сравнительных таблицах прямой плагиат обозначено желтым цветом, бирюзовым — синонимы и перефразирование.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве уже расследуют возможный плагиат Шкарлета.

Кабмин министр плагиат Минобразования ученые
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