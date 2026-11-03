США анонсировали переговоры Украины и России в Абу-Даби

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Специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал проведение 10-11 ноября переговоров между Украиной и Россией на рабочем уровне

Об этом он написал в соцсети X, передает RegioNews.

Встреча должна пройти в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах.

По словам Виткоффа, основными темами переговоров станут послевоенные договоренности по безопасности, деэскалации, гуманитарным вопросам и дальнейшим шагам на пути к мирному урегулированию.

"10-11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, способствуя реализации миссии президента Трампа – закончить войну", – написал спецпредставитель США.

Виткофф также сообщил, что на этой неделе в Брюсселе американские представители проведут встречи с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО.

Стороны планируют обсудить гарантии безопасности Украины, будущую архитектуру безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы надеемся развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему и долговременному мирному соглашению, которое обеспечит длительную безопасность для будущих поколений", – отметил Виткофф.

Ранее сообщалось, что Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября.

Владимир Зеленский также заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным в Турции.