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13 октября 2020, 17:08 3

Суд открыл дело по иску Шкарлета относительно обвинения его в плагиате

13 октября 2020, 17:08 3
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В.и.о. министра образования судится с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования
В.и.о. министра образования судится с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования
Фото из открытых источников
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Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Об этом сообщается на сайте суда, информирует RegioNews.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета по установлению наличия плагиата в его научных публикациях. Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам упрощенного искового производства", - говорится в сообщении.

В суде напоминают, что Шкарлет просит суд признать противоправными действия Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (в лице Комитета по вопросам этики) относительно установления наличия текстовых заимствований без ссылки на источник в 4-х научных работах истца.

В то же время ОАСК просят признать противоправным и отменить решение Комитета, датированное 11 сентября, о возбуждении академической добросовестности в научных публикациях.

Напомним, ранее сообщалось, что в правительстве уже расследуют возможный плагиат Шкарлета.

11 августа ученые проанализировали статью для докторской диссертации в.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили там 87,5% плагиата.

суд Украина министр плагиат оаск
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