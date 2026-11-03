Фото: ОВА

В результате утренней российской атаки на Днепр получили ранения пять человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Всех раненых госпитализировали. В тяжелом состоянии находятся двое мужчин в возрасте 80 и 81 год.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома.