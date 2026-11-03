Фото: ОВА

Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Один из домов частично разрушен, возник пожар. Взрывная волна и обломки повредили еще несколько домов и два автомобиля.

В результате удара ранения получила 71-летняя женщина.

Напомним, в Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышевахе – количество жертв возросло до 26.