На Запорожье объявили День траура по погибшим в результате ударов по Камышевахе
В Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышевахе
Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и ГСЧС, передает RegioNews.
Сейчас известно о 26 погибших, среди которых двое сотрудников ГСЧС и четверо полицейских.
Еще пять человек получили ранения, в том числе двое спасателей.
Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.
Напомним, 2 ноября РФ ударила управляемыми авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области. Враг атаковал центр населенного пункта по меньшей мере девятью авиабомбами ФАБ-3000. Ранее сообщалось о 18 погибших.
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