Фото: ГСЧС

В Запорожской области 3 ноября объявлен Днем траура по погибшим в результате российских авиаударов по Камышевахе

Об этом сообщает в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин и ГСЧС, передает RegioNews.

Сейчас известно о 26 погибших, среди которых двое сотрудников ГСЧС и четверо полицейских.

Еще пять человек получили ранения, в том числе двое спасателей.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.

Напомним, 2 ноября РФ ударила управляемыми авиабомбами по поселку Камышеваха Запорожской области. Враг атаковал центр населенного пункта по меньшей мере девятью авиабомбами ФАБ-3000. Ранее сообщалось о 18 погибших.