Представилась владелицей клиники, которой уже нет: кто стоит за скандалом в Борщаговке

Фото: Следствие.

Об этом пишет "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

Как выяснили журналисты, медицинская компания фактически прекратила деятельность еще в 2023 году, а прибывший на место происшествия автомобиль скорой помощи его реальный владелец продал в 2024 году.

Речь идет о событиях в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где возле частного дома произошли столкновения. По информации полиции Киевской области, в здании находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

Женщина, представившаяся Валентиной и владелицей частной клиники "Мед-Престиж", заявила, что в доме более 37 дней незаконно удерживают мужчину, перенесшего операцию. По ее словам, в общем там находились четверо раненых, а скорую помощь вызвали их родственники.

Как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус, именно эта женщина вызвала полицию. По его словам, она начала распространять информацию о том, что в доме находятся люди, незаконно лишенные свободы и нуждающиеся в неотложной медицинской помощи. После этого у дома стали собираться местные жители и представители правоохранительных органов.

Журналисты установили, что женщина, представившаяся владелицей "Мед-Престиж", – 49-летняя Валентина Молодая. Однако реальный владелец компании Михаил Фурман сообщил журналистам, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, хотя юридически компания до сих пор не ликвидирована.

По данным YouControl, ООО "Мед-Престиж" было зарегистрировано в феврале 2012 года в Николаеве. Его владельцем является гражданин Израиля Михаил Фурман, ранее имевший гражданство России.

По словам Фурмана, компания имела пять автомобилей скорой помощи: один передали николаевским военным, остальные четыре продали. Машину, которая приехала в Петропавловскую Борщаговку, была продана в 2024 году.

Фурман также отметил, что условием продаж было снятие всех логотипов "Мед-Престиж" и запрет на дальнейшее использование торговой марки. По его словам, новая владелица автомобиля не имела права представляться владелицей компании.

Как выяснило "Следствие.Инфо", Валентина Молодая работает в клинике пластической и эстетической хирургии "Молода-я". По данным YouControl, она также является руководительницей и основательницей ряда общественных организаций и медицинских компаний.

Журналисты исследовали и информацию о предыдущих судебных и правовых эпизодах, связанных с Молодой. В частности, в 2020 году в отношении нее зарегистрировали уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. В июне 2026 года она была освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Что известно о военнослужащих

По словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, здание в Петропавловской Борщаговке является пунктом временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованные через ТЦК.

Там военнослужащие оформляют документы и проходят необходимые проверки, после чего направляются в учебные центры. В общей сложности в доме находились 18 военнослужащих.

Пивненко также сообщил, что четырех мужчин, ранее самовольно покинувших воинскую часть (СЗЧ), обнаружили и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. В настоящее время они находятся в медицинском центре НГУ. Информацию об их состоянии обещают обнародовать после медицинского обследования.

Напомним, скандал в Петропавловской Борщаговке разразился 2 ноября после распространения в Telegram-каналах сообщений о якобы пытках и незаконном содержании около 40 мужчин в частном доме. Также утверждалось, что один из них погиб, а к людям не допускают медиков.

У дома собралась толпа, часть людей называла себя родственниками военнослужащих. Начались стычки: неизвестные повредили ворота, окна и забор, применяли дымовые шашки и слезоточивый газ. Полиция опровергла информацию о гибели человека и незаконном содержании людей.