Более 20 парламентариев пропустили 90% голосований Совета в феврале, - КИУ

Больше всего - представители ОПЗЖ

Больше всего - представители ОПЗЖ

Фото из открытых источников

В феврале 2021 года 23 народных депутата пропустили 90% голосований в Верховной Раде - среди них семь парламентариев не проголосовали ни разу.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины, передает RegioNews.

КИУ проанализировал показатели участия депутатов в голосованиях Рады в феврале. Всего за месяц произошло 352 голосования, во время которых парламентарии приняли 96 законодательных актов.

Так, ни разу не проголосовали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак и Вадим Столар, "Слуга народа" Александр Скичко (который ещё с 29 января Указом Президента назначен главой Черкасской ОГА, значит в феврале уже не исполнял депутатских обязанностей - ред.), Наталья Пипа из "Голоса", Игорь Колихаев (15 ноября 2020 года был избран городским головой Херсона во втором туре местных выборов - ред.) и Степан Ивахив из группы "За майбутне" и внефракционный Олесь Довгий.

Речь идет как о депутатах, которые в целом отсутствовали на заседаниях Совета в феврале, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не принимали (не нажимали "за", "против" или "воздержался").

Низкие проценты голосования и у депутатов от ОПЗЖ Сергея Левочкина, Рената Кузьмина, Федора Христенко и Юрия Солода. В этот список попала и депутат от "слуг народа" Галина Третьякова.

В общем самые низкие показатели голосований за месяц у депутатов ОПЗЖ, которые в среднем приняли участие в 47% голосований Рады за месяц. Депутаты группы "За майбутне" приняли участие в 60% голосований, "Батькивщины" - 70%, "Голоса" - 76%, "Довиры" - 78%. Активно голосовали депутаты "Слуги Народа" - 88% и "Европейской Солидарности" - 81%.

Лишь 17 из 422 народных депутатов приняли участие в 100% голосований ВР. Это Сергей Штепа, Юрий Здебский, Николай Павлюк, Михаил Лаба, Василий Захарченко, Виктор Гевко, Максим Дырдин, Дмитрий Любота, Владимир Воронов, Александр Бакумов, Сергей Вельможный, Андрей Задорожный, Олег Кузнецов, Марьяна Безуглая, Андрей Клочко, Николай Стефанчук и Владлен Неклюдов.

Всего за месяц произошло 352 голосования, во время которых парламентарии приняли 96 законодательных актов.

Как сообщалось, 29 января Александр Скичко назначен главой Черкасской облгосадминистрации. Соответствующий указ подписал президент Зеленский

Ранее сообщалось о махинациях в партиях: КИУ просит НАПК проверить финотчеты "Слуги народа" и ОПЗЖ. В ходе анализа финансовых отчетов комитет обнаружил теневой характер финансирования партий.