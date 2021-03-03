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03 марта 2021, 11:52 9

ГБР начало расследование по делу "кнопкодавства за Шкарлета"

03 марта 2021, 11:52 9
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Приглашают нардепов в качестве свидетелей
Приглашают нардепов в качестве свидетелей
Фото из открытых источников
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Четырем нардепам присланы повестки от ГБР о вызове на допрос в качестве свидетелей по делу о «кнопкодавстве за Шкарлета».

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале передает RegioNews.

Железняк опубликовал адресованное Аппарату Верховной рады от ГБР письмо, в котором речь идет о расследовании уголовного производства, внесенного в ЕРДР на основании заявления народного депутата Совсун. Производство касается нарушения Регламента Верховной рады во время принятия постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования.

Прошу передать повестки народным депутатам Украины Совсун И.Г., Железняку Я.И., Пипе Н.Г. и Стефанишиной О.А. об их вызове в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетелей, - написал в письме следователь.

Железняк сообщает о намерении "зайти в гости" в ГБР.

Как сообщалось, 18 февраля Генпрокурор сообщила, что дело по заявлениям о нарушениях во время голосования за назначение Шкарлета министром расследуется. Уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее нардепы собрали необходимые подписи для представления в КСУ относительно "кнопкодавства за Шкарлета".

Напомним, 16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, но уже на следующий день Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования.

После назначения 18 декабря в Раде предлагают проголосовать за увольнение Шкарлета с должности министра.

21 декабря под Офисом Зеленского митинговали за отставку Шкарлета.

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