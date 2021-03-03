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03 березня 2021, 13:35 9

Законопроєкт про посилення відповідальності за крадіжку авторства доопрацюють

03 березня 2021, 13:35 9
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Рада повернула його на доопрацювання
Рада повернула його на доопрацювання
Фото з відкритих джерел
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Нардепи направили на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи законопроєкт № 3759 щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію пленарного засідання Ради.

Відповідне рішення підтримало 277 народних обранців.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про освіту”.

Статтю 42 "Академічна доброчесність” пропонується доповнити:

визначенням терміну "академічний текст”, оскільки це один з основних об’єктів, щодо яких здійснюється порушення академічної доброчесності;

двома новими видами порушення академічної доброчесності — написання академічного тексту на замовлення та присвоєння авторства на академічний текст.

У пояснювальній записці зазначається, що проблема плагіату та крадіжки авторства у наукових роботах є вкрай актуальною для України. Експерти з науково-освітнього середовища відзначають, що близько третини всіх захищених в Україні дисертацій містять плагіат — більше 60 тис. наукових робіт не повинні були пройти захист.

Як повідомлялося, плагіаторів хочуть не допускати до державної служби: минулоріч у Верховній Раді зареєстрували законопроэкт, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

Від липня минулого року в уряді розслідують можливий плагіат Шкарлета.

У серпні 2020-го очільник Міносвіти Шкарлет знову попався на "суцільному плагіаті". Більшість тексту наукової роботи міністра було взято із статті російської науковиці.

У жовтні того ж року суд відкрив справу за позовом Шкарлета щодо звинувачення його у плагіаті - т.в.о. міністра освіти позивається до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

А вже на посаді міністра цього року Шкарлет розповів, що він робитиме як міністр, щоби здолати плагіат в науці. Міністр зауважив, що в Україні всі публікації в наукових журналах проходять перевірку на плагіат.

плагіат Авторські права законопроєкт Верховна Рада нардепи

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