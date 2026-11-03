РФ ударила по Днепру: повреждены дома, есть раненые
На рассвете 3 ноября российские войска снова атаковали Днепр
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены дома, сообщается о раненых.
Также ночью под ударами оказались объекты критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе.
На местах работают соответствующие службы. Число пострадавших и последствия атак еще уточняются.
Напомним, ночью 3 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Харькове. Пострадали 62 человека, из медучреждения эвакуируют 226 пациентов в другие больницы.
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