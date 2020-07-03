В правительстве расследуют возможный плагиат Шкарлета

По словам Дениса Шмыгаля, инициатором расследования стал сам Сергей Шкарлет

По словам Дениса Шмыгаля, инициатором расследования стал сам Сергей Шкарлет

Фото: ВВС Украина

Премьер-министр Украины заявил, что в Кабмине изучают вопрос возможного плагиата со стороны исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом Шмыгаль сообщил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет RegioNews.

Мы проводим соответствующее расследование. О плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов, и господин Шкарлет лично инициировал эти вещи, представим и будем тогда предметно вести разговор на эту тему”, – сказал Шмыгаль.

Как известно, сегодня Денис Шмыгаль также сказал, что Шкарлет назначен на должность с испытательным сроком.

Напомним, 25 июня правительство назначило исполняющим обязанности министра образования и науки ректора Черниговского технологического университета Сергея Шкарлета.

Назначение Шкарлета на должность министра вызвало возмущение общественных активистов.

Активистов возмущает, что Сергей Шкарлет – в прошлом активный деятель Партии регионов, сторонник Януковича и Табачника. Они обращают внимание на плагиат в его научных работах (его обнаружили участники научного волонтерского проекта False-science – сам господин Шкарлет отрицал наличие плагиата) и покупку его университетом автомобиля стоимостью полтора миллиона гривен за средства, выделенные государством для поддержки университетов.