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Повреждения энергетической инфраструктуры из-за обстрелов повлекли за собой масштабные обесточения в Винницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Винницкий облсовет.

Без электроснабжения из-за повреждений энергетических объектов и линий электропередач осталась большая часть населенных пунктов региона.

В области введены графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, ночью 3 ноября россияне ударили по медицинскому учреждению в Харькове. Пострадали 62 человека, из медучреждения эвакуируют 226 пациентов в другие больницы.