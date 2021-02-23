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23 февраля 2021, 15:51 93

В Раде начали сбор подписей за отставку Венедиктовой

23 февраля 2021, 15:51 93
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Выражение Верховной Радой недоверия генеральному прокурору будет означать его отставку
Фото: kurs.if.ua
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Фракция "Голос" инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой в связи с приговором активисту Сергею Стерненку, которого приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

Начинаем с коллегами сбор подписей за отставку Ирины Венедиктовой. Человек, который спровоцировала политическое решение и приговор Сергею Стерненку, не вправе занимать должность генерального прокурора", - написал он.

Депутат Александра Устинова из "Голоса" добавила, что "прокуроры Венедиктовой и карманный судья добились первой политической посадки. Это первый политический заключенный Зеленского. Следующими будут волонтеры и ветераны, которым прокуроры "шьют" дело Шеремета".

Напомним, сегодня, 23 февраля Приморский суд Одессы объявил приговор активисту и бывшему главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку, он получил 7 лет тюремного заключения с конфискацией половины имущества.

ВР Голос Ирина Венедиктова фракция активисты

 
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