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22 февраля 2021, 12:30 99

Воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах

22 февраля 2021, 12:30 99
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В 2021 году будут реализованы еще несколько крупных государственных проектов
В 2021 году будут реализованы еще несколько крупных государственных проектов
Фото: из открытых источников
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Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко считает проект "Большое строительство" большим успехом и обещает реализовать еще несколько подобных проектов.

Об этом Тимошенко заявил, выступая на форуме "Україна 30.Инфраструктура", передает RegioNews.

В частности, Тимошенко сообщил, что в 2021 году будут реализованы еще несколько крупных государственных проектов. Речь идет о проектах: "Большая реставрация", который предусматривает восстановление украинских архитектурных памятников; "Путешествуй Украиной", который предусматривает продолжение строительства и реконструкции украинских дорог; "Малый карпатский круг", в рамках которого запланировано объединить главные курорты Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей; "Собственное жилье", предусматривающий внедрение доступной ипотеки; "Развитие сети региональных авиахабов", который предусматривает строительство 16 аэропортов в регионах.

Также Тимошенко пообещал реализацию других "амбициозных целей" по развитию инфраструктуры. "В этом году у нас запланировано строительство 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектов, новые объекты - бассейны, что очень важно, достраиваем приемные отделения в наших опорных больницах", - заявил Тимошенко.

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

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