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22 февраля 2021, 13:55 31

$4000 учителя уже получили. Теперь Кирилл Тимошенко обещает им квартиры в лизинг

22 февраля 2021, 13:55 31
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Выплатив всю сумму, участники программы получат жилье в собственность, уверяет заместитель главы ОП
Выплатив всю сумму, участники программы получат жилье в собственность, уверяет заместитель главы ОП
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко обещает учителям, врачам, военным и прочим бюджетникам возможность приобрести жилье в лизинг под 5% годовых.

Об этом заявил, выступая на форуме "Украина 30. Инфраструктура", презентуя проект "Собственное жилье", передает RegioNews.

В частности, Тимошенко отметил, что пока власти Украины включили ипотеку в проект "5-7-9", который предусматривает кредиты бизнесу под небольшие проценты. "Мы добавили ипотеку в "5-7-9" временно, чтобы уменьшить ставку. Сейчас работаем над фиксированной ставкой в 7% по ипотеке. Отдельно мы планируем ввести лизинг под 5% годовых. Это для наших врачей, учителей, военных, полицейских..."

Заместитель главы ОП пояснил, что эта программа будет предусматривать получение указанными категориями населения жилья, стоимость которого и 5% годовых они будут выплачивать при условии продолжения работы в бюджетных сферах. Выплатив всю сумму участники программы получат жилье в собственность.

Стоит напомнить, что ранее в команде президента Владимира Зеленского сказали, что сделанные ранее заявления об учительской зарплате в четыре тысячи долларов пока невыполнимы, а вот 500 долларов будет "неплохо для начала".

Ранее сообщалось, что воодушевленный "Большим строительством" Кирилл Тимошенко освоит еще миллиарды на новых мегапроектах.

Позже Кирилл Тимошенко и Чернышов не поделили, кому хвастаться новыми мегапроектами на Форуме "Украина 30".

Напомним, что в своем расследовании "Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством" RegioNews описывал, что за люди причастны к тому, что происходит со строительством дорог и объектов инфраструктуры. В двух материалах – "Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского" и "Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоения средств за неоказанные дороги" - мы подробно остановились на существующих схемах в дорожной отрасли.

Читайте также: "Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году".

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