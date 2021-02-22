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22 февраля 2021, 15:39 2

Учреждения образования Буковины обязали перейти на "дистанционку", ограничили работу ресторанов

22 февраля 2021, 15:39 2
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Ограничения, введенные из-за covid-19, будут действовать две недели.
Ограничения, введенные из-за covid-19, будут действовать две недели.
Фото из открытых источников
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Сегодня, 22 февраля, на Буковине состоялось заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение перевести все учебные заведения области на дистанционное обучение и отныне ограничить работу заведений общественного питания.

Об этом во время прямого эфира на Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает RegioNews.

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла обязательное к исполнению решение всеми учредителями образовательных учреждений на территории Буковины. Все заведения переводятся на дистанционную форму обучения. Кроме образовательных учреждений, это касается всех кружков, внешкольной, воспитательной работы, художественных и спортивных школ. Также упор делается на прекращении обслуживания детей в развлекательных центрах, - сказал председатель ОГА.

Он сообщил, что соответствующие карантинные ограничения будут действовать в ближайшие две недели. По словам Сергея Осачука, на Буковине в 5 раз возросло количество инфицированных коронавирусом детей.

Эпидемиологи, когда устанавливают источник инфицирования, в большинстве случаев, выходят на то, что это связано со школами и садиками. Именно поэтому мы должны разорвать эту цепь инфицирования, - добавил Осачук.

Также на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение с сегодняшнего дня ограничить работу заведений общественного питания. Сергей Осачук отметил, что с сегодняшнего дня заведения общественного питания на Буковине должны ограничить свою работу до 20 часов.

Как добавил глава ОГА, по состоянию на сегодняшний день в госпитальных базах области, которые оказывают помощь больным COVID-19, заняты 63% коек.

Как сообщалось ранее, на Буковине из-за вспышки коронавирус развернут еще 500 "ковідних" коек.

коронавирус карантин COVID-19 ОГА Сергей Осачук комиссия дисстанционное обучение Черновицкая область

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