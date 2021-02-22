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22 февраля 2021, 14:06 10

На Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных

22 февраля 2021, 14:06 10
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Он может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения
Он может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения
Фото: Facebook
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В Ивано-Франковской области развернули первый в Украине мобильный госпиталь для приема пациентов с COVID-19, который рассчитан на 120 коек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

В ГСЧС рассказали, что на территории Богородчанской центральной районной больницы развернули 30 палаток, 24 из них - это госпитальная база на 120 коек.

В госпитале есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме того, есть автономные системы жизнеобеспечения, поэтому мобильный госпиталь может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - добавили в ГСЧС.

В ведомстве говорят, что работы по развертыванию госпиталя, настройке оборудования и систем жизнеобеспечения продолжаются.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19. На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь.

17 февраля стало известно, что Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина.

20 февраля сообщалось, что в Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда с области.

коронавирус карантин госпитализация Ивано-Франковск ГСЧС госпиталь

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