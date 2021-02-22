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22 февраля 2021, 15:12 4

В ВСУ зафиксирован еще один летальный случай из-за COVID-19

22 февраля 2021, 15:12 4
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Военнослужащий находился на стационарном лечении в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска.
Военнослужащий находился на стационарном лечении в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска.
Фото из открытых источников
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В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 45 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 и лишь один новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Командования Медицинских сил ВСУ.

Умерший военнослужащий находился на стационарном лечении в областной инфекционной больнице города Ивано-Франковск. Положительный ПЦР-тест от 10 февраля 2021 года.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 45 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали, — отмечается в сообщении.

В целом по состоянию на сегодня в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 552 человека. Всего за время пандемии выздоровело 15 688 человек. Также сообщается, что на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 119 человек.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Monday, February 22, 2021

Как сообщалось, 17 февраля в украинской армии за сутки зафиксировали 57 новых случаев коронавируса.

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