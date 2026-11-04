Атака на Днепр: 14 пострадавших остаются в больницах, четверо – в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Днепре в больнице до сих пор остаются 14 человек, пострадавших в результате российской атаки 3 ноября

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Это мужчины в возрасте 37, 61, 80 и 81 год. Все они получили осколочные ранения.

Состояние остальных госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате удара погибли два человека, еще 20 получили ранения. Кроме того, в Днепре повреждены здания городской больницы и амбулатории центра медико-санитарной помощи.