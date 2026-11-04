Фото: полиция

ДТП произошло во вторник, 3 ноября, около 14:00 на объездной дороге Тернополя, недалеко от села Гаи Шевченковские

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель Mazda во время обгона столкнулся с автомобилем Peugeot. На месте аварии погиб водитель Peugeot и пассажир Mazda.

Еще два человека, водитель и другой пассажир Mazda, получили травмы. Их госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области будут судить 24-летнего водителя Mercedes-Benz E 300, который в конце июля в Бродах совершил смертельное ДТП. В результате аварии погибли три 16-летних девушек, еще двое несовершеннолетних пассажиров получили травмы.