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17 февраля 2021, 20:48 47

На Франковщине впервые в Украине развернут мобильный COVID-госпиталь

17 февраля 2021, 20:48 47
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За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%
За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области в связи с переполненностью больниц пациентами с COVID-19 развернут мобильный госпиталь для пациентов.

Об этом в Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает RegioNews.

По его словам, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - в четыре раза. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидних" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - сообщил нардеп.

Он добавил, что мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест, его создадут на базе Богородчанской больницы.

Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - отметил Радуцкий.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19. Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что Львов может принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.

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