В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты

Также вводят особый режим въезда и выезда с области

Также вводят особый режим въезда и выезда с области

Фото: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса устанавливают карантинные блокпосты. Также вводят особый режим въезда и выезда из области.

Об этом сообщает место издание Galka.If, пишет RegioNews.

"Образовать на въездах и выездах из населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавірусної болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья'я путешествующих путем бесконтактного измерения температуры", - говорится в протоколе региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых пять в круглосуточном режиме. В частности они будут в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 возле ресторана Лелеч и в селе Черниев.

В Надворнянском районе блокпоста выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях фиксируется критический рост количества случаев коронавируса.