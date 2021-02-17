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17 февраля 2021, 14:16 716

На Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19

17 февраля 2021, 14:16 716
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В больницах почти 100% заполненность коек, больным не хватает кислорода
Фото: Facebook
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В Ивано-Франковске сегодня, 17 февраля, состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение ввести карантинные ограничения "красного" уровня.

Заседание комиссии состоялось при участии через видеосвязь министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области очень напряженная ситуация с заболеванием на коронавирус. Рост заболевания против предыдущей суток составляет 28,8%. Загруженность больниц – под 100%. Непосредственно видим загруженность коек в реанимационных отделениях. Видим, что уже не хватает", - отметил Степанов.

Чтобы замедлить распространение коронавируса, было принято решение усилить карантин.

Без дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий преодолеть или сдержать это стремительное распространение коронавирусной болезни невозможно", - сказал Ляшко.

Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС ввела жесткие ограничения в работе заведений общественного питания и отелей. Так, с 22 по 28 февраля будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос), работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов, театров, ночных клубов.

С 22 по 28 февраля запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий. Ученики 5-11 классов переходят за дистанционное обучение.

Также принято решение до 22 февраля организовать на базе Богородчанской ЦРБ монопрофильную больницу на 250 койко-мест для оказания стационарной помощи больным с СOVID-19. На базе Лисецкой больницы развернут дополнительно 50 койкомест, в других заведениях, которые уже лечат больных на коронавирус, - 150 мест.

Напомним, в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.

коронавирус карантин Ивано-Франковск Минздрав красная зона

 
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