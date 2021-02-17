Львов предлагает принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья

Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области

Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области

Фото из открытых источников

Львов решил забрать в свои больницы часть больных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковской области, где сложилась критическая ситуация с COVID-19. Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Садового, он уже проинформировал городского голову Ивано-Франковска и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о решении Львовского горсовета.

"В Целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами, и понимаю, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 коек. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", - пояснил он.

Глава Львова добавил, что теперь осталось решить вопрос транспортировки пациентов из Ивано-Франковска.

"Но думаю, совместно мы найдем решение для этой ситуации", - написал Садовый.

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