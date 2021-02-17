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17 февраля 2021, 16:39 11

Львов предлагает принять часть COVID-пациентов с Прикарпатья

17 февраля 2021, 16:39 11
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Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области
Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области
Фото из открытых источников
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Львов решил забрать в свои больницы часть больных коронавирусом пациентов из Ивано-Франковской области, где сложилась критическая ситуация с COVID-19. Львовские больницы готовы принять у себя 100 пациентов с соседней области.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Садового, он уже проинформировал городского голову Ивано-Франковска и главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о решении Львовского горсовета.

"В Целом во Львове есть 1300 коек, 217 из них сейчас заняты больными коронавирусом. Посоветовавшись с врачами, и понимаю, что мы не можем спрогнозировать то, что ждет нас, было принято решение о 100 коек. Это тот дополнительный резерв, который можем предоставить без риска для львовских больных", - пояснил он.

Глава Львова добавил, что теперь осталось решить вопрос транспортировки пациентов из Ивано-Франковска.

"Но думаю, совместно мы найдем решение для этой ситуации", - написал Садовый.

Не можем быть равнодушными к ситуации, которая возникла в Ивано-Франковске из-за вспышки COVID–19. Сегодня провели совещание с...

Posted by Андрей Садовый on Wednesday, February 17, 2021

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19.

коронавирус Украина Львов Прикарпатье больницы

 
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