В Киеве частично восстановили водоснабжение: что известно

Иллюстративное фото: из открытых источников

Подача воды в столице частично восстановлена. Восстановительные работы продолжались непрерывно всю ночь

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.

Специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы вернуть водоснабжение во все районы Киева.

С восьми часов в районах, где вода еще отсутствует, бюветы будут подключать к генераторам.

Найти ближайший бювет, который можно подключить к генератору можно на интерактивной карте КП "Киевводфонд".

Также информацию о бюветах с генераторами будут публиковать на официальных информационных ресурсах районных государственных администраций Киева.

О дальнейшем восстановлении водоснабжения будут сообщать дополнительно.

Напомним, накануне в Киеве в результате российских атак и повреждений энергетической инфраструктуры обесточены основные водопроводные объекты Киевводоканала, в связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует.