В Киеве частично восстановили водоснабжение: что известно
Подача воды в столице частично восстановлена. Восстановительные работы продолжались непрерывно всю ночь
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает RegioNews.
Специалисты продолжают работать над повышением давления в водопроводной сети, чтобы вернуть водоснабжение во все районы Киева.
С восьми часов в районах, где вода еще отсутствует, бюветы будут подключать к генераторам.
Найти ближайший бювет, который можно подключить к генератору можно на интерактивной карте КП "Киевводфонд".
Также информацию о бюветах с генераторами будут публиковать на официальных информационных ресурсах районных государственных администраций Киева.
О дальнейшем восстановлении водоснабжения будут сообщать дополнительно.
Напомним, накануне в Киеве в результате российских атак и повреждений энергетической инфраструктуры обесточены основные водопроводные объекты Киевводоканала, в связи с этим водоснабжение в городе временно отсутствует.