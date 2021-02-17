Ивано-Франковскую область окружат блокпостами из-за карантина

Въезд инфицированных коронавирусом в область будут ограничивать

Въезд инфицированных коронавирусом в область будут ограничивать

Фото: Суспільне

На въездах в Ивано-Франковскую область планируют установить блокпосты с группами медиков, чтобы избежать приезда больных СOVID-19 из других регионов.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук, передает RegioNews.

К вопросу закрытия области как и к другим ограничениям будем подходить взвешенно. В моем понимании, сейчас есть потребность ограничить въезд других больных. Я думаю, что будут блокпосты, где проведут температурный скрининг, первоначальный внешний осмотр, чтобы выявить признаки болезни. Это и будет проводиться", - заявил Бойчук.

По его словам, после введения карантина 22-го февраля в области не будут останавливать работу спортзалов и фитнес-клубов. Председатель ОГА утверждает, что главную опасность представляют места активного скопления людей.

Это транспорт, заведения питания, гостиницы. Там должны принять ограничения. Нам надо остановить распространение болезни, прервать цепь", - добавил глава области.

Сейчас в ОГА формируют группы из медиков, работников ГСЧС и представителей общественности, которые будут работать на блокпостах. Также чиновники согласовывают места, где разместят блокпосты.

Напомним, на Прикарпатье вводят жесткий карантин из-за критической ситуации с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными COVID-19.