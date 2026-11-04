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04 ноября 2026, 09:56

Один избивал, другие снимали: на Прикарпатье полиция установила участников избиения подростка

04 ноября 2026, 09:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Полиция Ивано-Франковской области устанавливает обстоятельства избиения несовершеннолетнего в Коломые. Видео инцидента правоохранители обнаружили во время мониторинга социальных сетей 3 ноября

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На записи видно, как один парень наносит удары другому, тогда как присутствующие подстрекают к избиению и снимают происходящее на телефон.

Полицейские ювенальной превенции зарегистрировали информацию о происшествии и приступили к проверке.

Правоохранители установили личности потерпевшего и двух других участников: наносившего ударов парня и того, кто фиксировал избиение на видео.

Все несовершеннолетние были опрошены в присутствии родителей.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в Коломые еще в сентябре. В то же время в полицию с заявлениями или сообщениями об избиении никто не обращался.

Ювенальные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и выясняют роль каждого из участников. По результатам проверки их действиям дадут правовую оценку.

Напомним, полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы. В квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату.

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