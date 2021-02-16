В Ивано-Франковске центральная больница переполнена больными на COVID-19

Пациенты лежат в коридорах и столовой

Пациенты лежат в коридорах и столовой

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с симптомами пневмонии и подозрением на COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспільне".

Центральная городская клиническая больница за эти сутки, наверное, побила рекорд из-за того, что были госпитализированы в больницу 95 пациентов, из них 79 с пневмониями. Такой цифры не было. У нас было 62-68, но 79 пневмоний за сутки - у нас такого еще не было", – сообщила начальница управления здравоохранения горисполкома Мария Бойко.

По ее словам, в ЦГКБ нет уже ни одного свободного места.

Все физические кровати, которые были в больнице: новые, старые, которые должны были идти на списание, - они все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей. Ситуация сложная, но пока контролируемая", - отметила Бойко.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343), городе Киев (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.