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03 февраля 2021, 10:38 343

В Черновцах ТИК двенадцатый раз провалила попытку зарегистрировать десятерых депутатов горсовета

03 февраля 2021, 10:38 343
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Второе заседание обновленной ТИК не дало результата
Второе заседание обновленной ТИК не дало результата
Фото из открытых источников
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Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия на своем втором заседании не смогла принять решение о регистрации новоизбранными депутатами Черновицкого городского совета десяти кандидатов от политических партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах городская ТИК провела в обновленном составе уже второе заседание, и опять членам ТИК не удалось принять решение о регистрации депутатами горсовета 10-х кандидатов, которые до сих пор остались не зарегистрированными.

Предложение о регистрации новых депутатов поддержали лишь 5 членов комиссии. Еще один человек проголосовал "против", а восемь членов ТИК – воздержались. Члены ТИК решили повторно рассмотреть этот вопрос в среду, 3 февраля в 19.00.

Также на заседании комиссии предлагали рассмотреть вопрос о регистрации новоизбранными депутатами следующих по спискам партий "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" кандидатов. За разъяснением ЦИК, принятие такого решения является незаконным.

Как сообщалось, ранее в Черновцах обновленная ТИК не смогла зарегистрировать депутатами десять кандидатов в горсовет.

Раньше 13 января в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.

Но уже 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявлений, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.

Черновцы заседание горсовет ЦИК ТИК регистрация

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