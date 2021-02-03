В Черновцах ТИК двенадцатый раз провалила попытку зарегистрировать десятерых депутатов горсовета
Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия на своем втором заседании не смогла принять решение о регистрации новоизбранными депутатами Черновицкого городского совета десяти кандидатов от политических партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.
В Черновцах городская ТИК провела в обновленном составе уже второе заседание, и опять членам ТИК не удалось принять решение о регистрации депутатами горсовета 10-х кандидатов, которые до сих пор остались не зарегистрированными.
Предложение о регистрации новых депутатов поддержали лишь 5 членов комиссии. Еще один человек проголосовал "против", а восемь членов ТИК – воздержались. Члены ТИК решили повторно рассмотреть этот вопрос в среду, 3 февраля в 19.00.
Также на заседании комиссии предлагали рассмотреть вопрос о регистрации новоизбранными депутатами следующих по спискам партий "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" кандидатов. За разъяснением ЦИК, принятие такого решения является незаконным.
Как сообщалось, ранее в Черновцах обновленная ТИК не смогла зарегистрировать депутатами десять кандидатов в горсовет.
Раньше 13 января в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.
Но уже 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию.
Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявлений, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.