В Черновцах ТИК двенадцатый раз провалила попытку зарегистрировать десятерых депутатов горсовета

Второе заседание обновленной ТИК не дало результата

Второе заседание обновленной ТИК не дало результата

Фото из открытых источников

Черновицкая городская территориальная избирательная комиссия на своем втором заседании не смогла принять решение о регистрации новоизбранными депутатами Черновицкого городского совета десяти кандидатов от политических партий "Команда Михайлишина" и "Ридне мисто".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах городская ТИК провела в обновленном составе уже второе заседание, и опять членам ТИК не удалось принять решение о регистрации депутатами горсовета 10-х кандидатов, которые до сих пор остались не зарегистрированными.

Предложение о регистрации новых депутатов поддержали лишь 5 членов комиссии. Еще один человек проголосовал "против", а восемь членов ТИК – воздержались. Члены ТИК решили повторно рассмотреть этот вопрос в среду, 3 февраля в 19.00.



Также на заседании комиссии предлагали рассмотреть вопрос о регистрации новоизбранными депутатами следующих по спискам партий "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" кандидатов. За разъяснением ЦИК, принятие такого решения является незаконным.

Как сообщалось, ранее в Черновцах обновленная ТИК не смогла зарегистрировать депутатами десять кандидатов в горсовет.

Раньше 13 января в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.

Но уже 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявлений, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.