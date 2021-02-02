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02 февраля 2021, 21:34 57

Николаевский горсовет призвал центральную власть принять закон о коллаборационизме

02 февраля 2021, 21:34 57
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Потому что есть граждане и юрлица, которые способствуют РФ в ее агрессии, и еще и претендуют на формирование государственной политики и информпространства Украины
Потому что есть граждане и юрлица, которые способствуют РФ в ее агрессии, и еще и претендуют на формирование государственной политики и информпространства Украины
Фото пресс-службы Николаевского горсовета
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Сегодня, 2 февраля, Николаевский городской совет принял обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров относительно разработки и принятия закона "О коллаборационизме".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Николаевского горсовета.

Вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины длится с 20 февраля 2014 года. Она привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения, оккупации Автономной Республики Крым и части Донецкой и Луганской областей, значительным экономическим потерям для нашей страны. Статус РФ как страны-агрессора закреплен Законом, — отметили в обращении.

Депутаты обращают внимание, что "некоторые граждане Украины и юридические лица способствовали и продолжают способствовать РФ в осуществлении агрессивных действий, развертыванию вооруженного конфликта против Украины, включая поддержку вооруженных формирований и оккупационных администраций государства-агрессора и другие действия, которые квалифицируются как коллаборационизм". Более того, эти лица, как отмечается в обращении, продолжают занимать или претендовать на высокие должности в государстве, влиять на формирование государственной политики или информационного пространства Украины.

Коллаборационизм как явление подрывает национальную безопасность Украины и представляет непосредственную угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности, конституционному строю и другим национальным интересам Украины, поэтому должен нести ответственность, установленную законом. Учитывая вышеизложенное, исходя из интересов жителей Николаевской области и Украины в целом, мы, депутаты Николаевского городского совета VIII созыва, требуем принять меры по скорейшей разработке и принятию Закона Украины "О коллаборационизме", — говорится в обращении.

Как сообщалось, сегодня мэр Николаева Сенкевич переводил русскоязычные выступления депутатов на сессии горсовета. Глава города напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском языке.

Ранее, 23 ноября 2020г. петиция за принятие закона "О коллаборационизме" набрала необходимые голоса. В ней предлагают законодательно определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов".

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