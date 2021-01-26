ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию

В то же время новый состав комиссии обязали зарегистрировать этих же депутатов в 5-дневный срок

В то же время новый состав комиссии обязали зарегистрировать этих же депутатов в 5-дневный срок

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем сегодняшнем заседании отменила постановление от 13 января 2021 года о регистрации 10-ти кандидатов депутатами горсовета и досрочно прекратила полномочия Черновицкого городского теризбиркома.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание ЦИК.



Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем сегодняшнем заседании признала противоправной бездеятельность Черновицкой Территориальной избирательной комиссии (ТИК) относительно регистрации новоизбранных депутатов от "Ридного миста" и "Команды Михайлишина", в то же время, за грубое нарушение избирательного кодекса Украины, отменила постановление об их регистрации от 13 января 2021 года и досрочно прекратила полномочия Черновицкой ТИК. Согласно этому постановлению, политические партии, по представлению которых в состав Черновицкой ТИК были включены лица, полномочия которых были досрочно прекращены этим постановлением, могут не позднее 18 часов 27 января 2021 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав Территориальной избирательной комиссии.



Также ЦИК обязала Черновицкую городскую ТИК в пятидневный срок с момента своего создания зарегистрировать избранных от "Ридного миста" и "Команды Михайлишина" депутатов Черновицкого городского совета. Как сообщалось, сегодня в Черновцах суд отказал истцу, который требовал отменить первую сессию горсовета 8-го созыва. Напомним, 13 января в Черновцах городская ТИК с десятой попытки смогла зарегистрировать всех депутатов горсовета.

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