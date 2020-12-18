В Черновцах проводят первую сессию горсовета, часть депутатов заявляет, что их не пригласили

Депутаты должны принять присягу и избрать секретаря городского совета

Депутаты должны принять присягу и избрать секретаря городского совета

Фото: Суспільне

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Мэр Роман Кличук заявил, что на первой сессии вынесет на голосование кандидатуру секретаря городского совета. Также депутаты должны принять присягу.

Председатель избирательной комиссии Анастасия Симак объявила о начале сессии, в зале присутствовали 26 из 42 депутатов.

В сессионном зале собрались депутаты от "Европейской Солидарности", "Единой Альтернативы", "Пропозиції" и "Слуги народа". По состоянию на начало сессии отсутствовали депутаты от "Команды Михайлишина", "Родного города" и "Народного контроля".

Виталий Михайлишин в комментарии сказал, что ни он, ни его однопартийцы не знали о заседании. По его словам, сессию созвали "на скорую руку"... Депутат от "Народного контроля" Иван Гончарук говорит, что их партия не получила официального приглашения на первую сессию", - сообщает издание.

Помещение городского совета окружили правоохранители, они проверяют документы у всех, кто хочет войти.

Напомним, 17 декабря в Черновцах после Ратуши "заминировали" и здание облсовета, на месте происшествия работали все соответствующие службы: полицейские, скорая и взрывотехники.