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02 февраля 2021, 19:19 63

В Черновцах обновленная ТИК не смогла зарегистрировать депутатами десят кандидатов в горсовет

02 февраля 2021, 19:19 63
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Не хватило голосов "за"
Не хватило голосов "за"
Фото из открытых источников
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В Черновцах городской теризбирком провел в обновленном составе свое первое заседание, во время которого членам ТИК не удалось принять решение о регистрации депутатами горсовета 10-х кандидатов, которые до сих пор остались не зарегистрированными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

В Черновцах до сих пор не получили статус депутатов горсовета десять кандидатов, которых никак не зарегистрирует городская территориальная избирательная комиссия.

После того, как ЦИК прекратила полномочия предыдущего состава ТИК, сформирован новый горизбирком.

На первом заседании городской ТИК новые члены комиссии приняли присяги, после чего один из членов предложил рассмотреть вопрос о регистрации новоизбранными депутатами Черновицкого городского совета 10-х кандидатов.

Как сообщили представители ТИК, из девяти присутствующих членов комиссии шестеро проголосовали "за", трое воздержались.

Согласно постановлению ЦИК, для принятия этого решения должны были бы проголосовать 9 членов. То есть, получается, что не приняли. Но пусть юристы дают более точное разъяснение этому решению, – сообщил член ТИК Игорь Биливский.

Как сообщалось, 13 января в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.

Но уже 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявления, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.

Черновцы горсовет ЦИК Кандидат депутаты ТИК

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