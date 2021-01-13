В Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета

Это удалось сделать после отмены полномочий членов городской комиссии

Это удалось сделать после отмены полномочий членов городской комиссии

Фото: из открытых источников

В Черновцах городская избирательная комиссия с десятой попытки зарегистрировала депутатами городского совета кандидатов от партий "Команда Михайлишина" и "Родной город"

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главу комиссии Анастасию Симак, передает RegioNews.

Она рассказала, что после того, как Центральная избирательная комиссия прекратила полномочия членов городской комиссии за игнорирование заседаний, удалось собрать кворум и зарегистрировать остальных избранных во время местных выборов депутатов.

Ранее городская комиссия в течении девяти заседаний не смогла собрать кворум. В ее адрес выдвигали обвинения в умышленном затягивании регистрации депутатов.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявления, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.

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