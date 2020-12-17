В Черновцах назначили первую сессию городского совета

ТИК назначила первую сессию на завтра, но есть угроза ее перенесения

ТИК назначила первую сессию на завтра, но есть угроза ее перенесения

Фото: скриншот с видео прямой трансляции заседания Черновицкой ГТИК

После совещания членов территориальной комиссии, первую сессию Черновицкого городского совета созывают на завтра, 18 декабря, в 11:00. Правда, председатель ТИК сомневается, что к вечеру будут подготовлены все документы для этого. Поэтому предполагает, что сессию могут перенести.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информагентство АСС.

Первую сессию Черновицкого городского совета созывают на завтра, 18 декабря, в 11:00. Правда, председатель ТИК сомневается, что к вечеру будут подготовлены все документы для этого. Поэтому предполагает, что сессию могут перенести.

Возможность созвать первую сессию горсовета появилась у ТИК после того, как в ТИК подали две трети заявлений от кандидатов на депутатство. Вместе с тем, кандидаты, которые еще не написали заявлений, требовали не спешить с назначением даты сессии.

Депутат имеет 20-дневный срок на то, чтобы написать заявление на депутатство. ТИК заставляет назначить уже на завтра сессию, потому что вчера было написано 28-е заявление. У меня, например, коллеги находятся сейчас за городом и не могут быть здесь. А уже во вторник приезжают, напишут заявление и будут на сессии. Хотят нормально принять присягу. А здесь ломают их просто через колено. Потому что день-два-три ничего не решит, - убеждает Валерий Найда, новоизбранный депутат от партии кандидата в мэры, который не прошел, "Команда Михайлишина".

Он считает это нарушением прав своих коллег и настаивает на том, что его коллеги не нарушают закон и двигаются в правовом поле.

Зато те, кто уже написали заявления на депутатство, ожидают скорейшего проведения сессия, чтобы "прекратить правовую анархию" и в новый год вступить с бюджетом, принятым новой радой.

Я вижу ситуацию, когда члены ТИК согласно Избирательного Кодекса и согласно всех норм Закона хотят созвать первую сессию городского совета для того, чтобы приостановить ту правовую анархию, которая на сегодня есть. После того, как вчера было внесено 28-е заявление, теперь есть две трети от состава городского совета, ТИК может назначать первое заседание для того, чтобы привести новоизбранных депутатов к присяге. Почему это важно: чтобы в новый год город вступал с бюджетом, который будет принят новой радой, которая в дальнейшем будет контролировать и исполнять бюджет. Важно также остановить те назначения, которые делаются для того, чтобы дестабилизировать работу городского совета и городского головы. Нежелание созвать сессию – это просто затягивание процесса, - считает Руслан Билоскурский, новоизбранный депутат от партии "Единая Альтернатива", кандидат от которой стал городским головой.

После совещания членов территориальной комиссии, первую сессию Черновицкого городского совета таки созывают на завтра, 18 декабря, в 11:00. Правда, председатель ТИК сомневается, что к вечеру будут подготовлены все документы для этого. Поэтому предполагает, что сессию могут перенести.

По предложению комиссии, мы созываем первую сессию городского совета на завтра. Мое личное мнение: это технически невозможно сделать, но члены комиссии говорят, что они это организуют. Теперь до вечера надо сделать удостоверения, организовать собрание с фракциями, чтобы их элементарно рассадить, все согласовать с орготделом городского совета, подготовить проекты решений. Если они не сработают сегодня к вечеру, если у меня не будет всех необходимых документов, сессию перенесем - говорит Анастасия Симак, председатель Черновицкой ТИК.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Черновцах городская ТИК наконец получила основания созвать первую сессию городского совета.