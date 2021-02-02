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02 февраля 2021, 16:29 195

Комитет Рады направил Терехову письмо по поводу внеочередных выборов мэра Харькова

02 февраля 2021, 16:29 195
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Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса
Городской совет Харькова просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства просит секретаря городского совета Харькова и исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова прислать копию решения, которым городской совет принимает к сведению факт смерти мэра города Геннадия Кернеса.

Об этом в Telegram сообщил член Комитета Роман Лозинский, передает RegioNews.

В письме от 1 февраля Терехова проинформировали, что в Верховную Раду не поступала официальная информация о принятии Харьковским городским советом решения о принятии к сведению факта смерти Геннадия Кернеса.

Не содержит такой информации и направленное Вами представление по вопросу назначения внеочередных выборов Харьковского городского головы", - говорится в документе.

В Верховной Раде просят прислать заверенную надлежащим образом копию решения Харьковского городского совета о принятии к сведению факта смерти Кернеса.

Без этого документа Комитет не сможет осуществить надлежащей подготовки и проработки вопроса назначения внеочередных выборов Харьковского городского головы.

Позачергові вибори мера Харкова: комітет Верховної Ради направив Терехову листа

Напомним, 25 января в Раде заявили о нехватке документов для назначения голосования за выбори мэра Харькова. Для рассмотрения вопроса необходимы еще два документа, которые не подали в Харьковской мэрии.

29 января Терехов заявил, что направил документы согласно закону, он ожидает письменный запрос от комитета Верховной Рады, где будут указаны все необходимые документы.

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