В Черновцах суд отказал истцу, который требовал отменить первую сессию горсовета 8-го созыва

Решение объявили сегодня

Решение объявили сегодня

Фото ИА АСС

Суд огласил решение в деле по иску представительницы «Команды Михайлишина» против ТИК о признании незаконным проведения первой сессии горсовета 8-го созыва.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Информационное агентство АСС.

Сегодня, 26 января, в Черновицком окружном административном суде завершилось рассмотрение дела по иску представительницы партии "Команда Михайлишина" Алины Олевич против Черновицкой городской ТИК.

Истица требовала признать незаконным проведение первой сессии горсовета 8-го созыва. Следствием этого могла стать отмена всех последующих решений городского совета – от кадровых до принятия городского бюджета на 2021 год.

Судья Олег Анисимов зачитал постановление по делу.

В удовлетворении иска Алины Олевич к Черновицкой городской ТИК – отказать в полном объеме, - сказал судья.

Как отметил Олег Анисимов, во время избирательного процесса Черновицкой городской ТИК были допущены многочисленные процедурные нарушения, однако, по мнению суда, такие нарушения не являются достаточными для отмены обжалуемых решений.

Когда у человека на ноге бородавка, мы ногу не ампутируем. Так же и с городским советом. Черновчане сделали свой выбор на избирательных участках. Мы просто проверяем процедуру, - пояснил судья.

Истица может обжаловать это решение в установленном порядке.

Как сообщалось ранее, начиная с 21 декабря первую сессию Черновицкого горсовета уже во второй раз попытались обжаловать в суде.

Тем временем Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома.

А под занавес года, 29 декабря в Черновцах приняли бюджет города на 2021 год.

И аж 13 января в Черновцах городская ТИК с десятой попытки смогла зарегистрировать всех депутатов горсовета.