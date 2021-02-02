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02 февраля 2021, 14:51 1060

Мэр Николаева Сенкевич переводил русскоязычные выступления депутатов на сессии горсовета (ВИДЕО)

02 февраля 2021, 14:51 1060
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Глава города напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском языке
Глава города напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском языке
Фото: svidok.info
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українською мовою

Мэр Николаева Александр Сенкевич на заседании городского совета переводил выступление депутатов от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владислава Чайки и Александра Медведева, которые отказались выступать на украинском языке.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "НикВести".

Депутат от ОПЗЖ Чайка начал свое выступление на русском языке, но в зале поднялась волна возмущения активистов. Тогда Сенкевич напомнил ему, что депутаты должны выступать на украинском языке.

Послушайте, я могу разговаривать как на украинском языке, так и на русском... Конституцию я не нарушаю. Я могу разговаривать и на украинском, если вам так будет угодно. Но мои родители разговаривали и думали на русском языке. Поэтому я оставляю за собой право говорит на том языке, на котором я хочу", - ответил Чайка.

Однако Сенкевич начал переводить выступление Чайки с русского на украинский язык.

А потом Сенкевич начал переводить и выступление Александра Медведева. В сою очередь Медведев предложил оплатить услуги переводчика-мэра "за счет тех премий, которые он себе выписывает".

Напомним, ранее мэр Одессы Труханов предложил чиновникам пойти учиться на курсы украинского языка.

украинцы Николаев горсовет украинский язык депутаты

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