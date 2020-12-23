Черновицкий горсовет избрал секретаря, заместителей городского головы и утвердил состав исполкома

Секретарь и все три заместителя – представители политсилы новоизбранного мэра "Единственная Альтернатива"

Секретарь и все три заместителя – представители политсилы новоизбранного мэра "Единственная Альтернатива"

Фото chernivtsy.eu

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Кандидатуру Марины Кирилюк поддержали 25 депутатов, против не было ни одного голоса. На должности заместителей мэра Романа Клічука утвержден Юрия Лесюка, Евгения Маховикова и Василия Зазуляка – 22-мя голосами депутатов.

Также Черновицкий городской совет утвердил количественный и персональный состав горисполкома. К нему, кроме мэра, его заместителей и секретаря, вошли местные предприниматели и общественные деятели.

Справочно.

Марина Кирилюк – магистр экономики, общественная деятельница, имеет опыт преподавательской работы, владелица ЧП "Западная маркетинговая компания". С 2010 по 2015 годы была депутатом Черновицкого областного совета, председателем постоянной комиссии по вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства, туризма и топливно-энергетического комплекса. Входила в состав коллегии областного совета. Стала депутатом Черновицкого горсовета 8-го созыва от политической партии "Единая альтернатива".

Юрий Лесюк – врач, в свое время – главный врач областного СПИД-центра, 2014-2019рр. – заместитель начальника департамента здравоохранения Черновицкой ОГА, 2019=2020рр. – заместитель председателя Черкасской ОГА. Депутат Черновицкого облсовета 8-го созыва от партии "Единая альтернатива".

Евгений Маховиков – работает 25 лет в "Приватбанке", сейчас директор Черновицкого филиала "Приватбанка". Баллотировался в Черновицкого горсовета от партии "Единственная альтернатива".

Василий Зазуляк – имеет медицинское образование, а также закончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры. С 2005 года работает директором ООО "Вест-Строй". Член Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Владелец строительной фирмы и членом исполнительного комитета Черновицкого горсовета. Ранее был депутатом Первомайского райсовета в Черновцах от ВО "Свобода”, от этой же политсилы баллотировался в парламент 2019 года. Сейчас депутат Черновицкого горсовета от политической партии "Единая альтернатива".

Напомним, ранее сообщалось, что тем временем первую сессию Черновицкого горсовета уже второй раз пытаются обжаловать в суде.