Первую сессию Черновицкого горсовета уже второй раз пытаются обжаловать в суде
Политическая партия "Команда Михайлишина" подала в суд исковое заявление, в котором просит отменить регистрацию новоизбранных депутатов Черновицкого горсовета признать незаконным проведение первого пленарного заседания Черновицкого горсовета восьмого созыва. Ранее с этим же обратилась партия «Ридне мисто», но на суде попросила оставить иск без рассмотрения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информагенство АСС.
Сегодня, 21 декабря в Черновицком окружном административном суде состоится заседание по рассмотрению дела по иску Виталия Михайлишина против городской ТИК. Это подтвердил заместитель руководителя аппарата суда Андрей Скрипничук.
Действительно, в суд 19 декабря поступил иск от депутата Виталия Михайлишина против Черновицкой городской ТИК о признании незаконности протокола о созыве первой сессии горсовета. Председательствующим по этому делу назначен судья Олег Анисимов. Судебное заседание назначено на сегодня, 21 декабря на 14:30, - сказал представитель суда.
Городской голова Черновцов Роман Кличук назвал эти иски "странными играми".
Події цього недільного дня були дуже емоційними. Але я звик до чітких критеріїв оцінки роботи. Отже, на що витратили...Posted by Роман Клічук on Sunday, December 20, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря проведение первой сессии горсовета Черновцов оспаривали в суде. В конце концов, истец в суде попросил оставить иск без рассмотрения.