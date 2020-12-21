Первую сессию Черновицкого горсовета уже второй раз пытаются обжаловать в суде

Сегодня состоится суд по иску политической партии "Команда Михайлишина"

Сегодня состоится суд по иску политической партии "Команда Михайлишина"

Фото из открытых источников

Политическая партия "Команда Михайлишина" подала в суд исковое заявление, в котором просит отменить регистрацию новоизбранных депутатов Черновицкого горсовета признать незаконным проведение первого пленарного заседания Черновицкого горсовета восьмого созыва. Ранее с этим же обратилась партия «Ридне мисто», но на суде попросила оставить иск без рассмотрения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информагенство АСС.

Сегодня, 21 декабря в Черновицком окружном административном суде состоится заседание по рассмотрению дела по иску Виталия Михайлишина против городской ТИК. Это подтвердил заместитель руководителя аппарата суда Андрей Скрипничук.

Действительно, в суд 19 декабря поступил иск от депутата Виталия Михайлишина против Черновицкой городской ТИК о признании незаконности протокола о созыве первой сессии горсовета. Председательствующим по этому делу назначен судья Олег Анисимов. Судебное заседание назначено на сегодня, 21 декабря на 14:30, - сказал представитель суда.

Городской голова Черновцов Роман Кличук назвал эти иски "странными играми".

Події цього недільного дня були дуже емоційними. Але я звик до чітких критеріїв оцінки роботи. Отже, на що витратили... Posted by Роман Клічук on Sunday, December 20, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря проведение первой сессии горсовета Черновцов оспаривали в суде. В конце концов, истец в суде попросил оставить иск без рассмотрения.