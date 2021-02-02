В Черкассах городские власти подняли стоимость проезда в маршрутках

Также подорожает стоимость проезда в городских троллейбусах

Также подорожает стоимость проезда в городских троллейбусах

Фото: Суспільне

В Черкассах исполнительный комитет городского совета принял решение повысить стоимость проезда в маршрутках до семи гривен.

Об этом сообщает телеканал ВИККА, передает RegioNews.

За это решение проголосовали пять членов исполнительного комитета, двое воздержались. Повышению стоимости проезда предшествовала регуляторная процедура изменения тарифа, которая длилась в течении месяца.

Решение было принято учитывая рост заработной платы, стоимости горючего и т.д.", - сказала глава департамента экономики городского совета Ирина Удод.

Решение о росте стоимости проезда вступает в силу через 10 дней после его опубликования. Жители Черкасс будут платить 7 гривен за проезд в маршрутках с 12 февраля.

Также известно, что сейчас идет процедура повышения цены на проезд в городских троллейбусах. Ориентировочно, проезд будет стоить 5 грн.

Напомним, ранее были названы регионы, где больше всего подорожал проезд в общественном транспорте.