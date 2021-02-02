Черниговский облсовет соберется на сессию для утверждения бюджета

Областной совет не мог утвердить бюджет на 2021 год из-за отсутствия кворума

Областной совет не мог утвердить бюджет на 2021 год из-за отсутствия кворума

ФОТО: ОТГ.cn.ua

Глава Черниговского областного совета Елена Дмитренко подписала распоряжение о проведении третьей сессии 12 февраля, ни которой должны рассмотреть вопрос утверждения бюджета на 2021 год.

Об этом сообщается на сайте областного совета, передает RegioNews.

Сегодня, 2 февраля, председатель областного совета Елена Дмитренко подписала распоряжение о созыве третьей сессии областного совета восьмого созыва", - говорится в сообщении.

Также депутаты планируют утвердить план работы областного совета на 2021 год.

Известно, что Черниговская и Волынская области единственные в Украине, которые до конца 2020 года не приняли бюджеты. Черниговский областной совет не мог утвердить бюджет на 2021 год из-за отсутствия кворума.

Напомним, в Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета.

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