В Черновцах приняли бюджет города на 2021 год

Он на 180 млн меньше, чем нынешний

Он на 180 млн меньше, чем нынешний

Фото с Facebook-страницы Романа Кличука

Депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за бюджет на 2021 год. Он составляет почти 2,5 миллиарда гривен. Это более чем на 180 миллионов меньше, чем в этом году.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Бюджет сократили, ведь в следующем году ожидают недополучение налогов и уменьшения субвенций. Бюджет развития составит более 250 миллионов гривен.

Больше всего расходов предусмотрели на образование — более миллиарда гривен. Также увеличат расходы на культуру, освещение Черновцов и мероприятия по энергосбережению. На более 5 миллионов гривен увеличат финансирование спортивной отрасли.

На медицину направят более 50 миллионов гривен.

В следующем году уменьшат финансирование ремонта и содержания дорог — на это заложили 85 миллионов гривен.

Городской голова Роман Кличук прокомментировал принятый бюджет на своей странице в Facebook.

Мы не планируем долго праздновать: практически с начала января будем досконально изучать финансово-экономические показатели работы распорядителей средств, особенно коммунальных предприятий. За первый квартал мы доработаем бюджет и окончательно сформируем его таким образом, чтобы он помог нам достичь результатов за первый год, - пишет Роман Клічук.

Сьогодні в сесійній залі був важливий день. Так, ми прийняли бюджет міста на 2021 рік. Його справді потрібно було... Posted by Роман Клічук on Tuesday, December 29, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в третий раз не смогли зарегистрировать часть депутатов горсовета.