В Черновцах приняли бюджет города на 2021 год
Депутаты Черновицкого городского совета проголосовали за бюджет на 2021 год. Он составляет почти 2,5 миллиарда гривен. Это более чем на 180 миллионов меньше, чем в этом году.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Бюджет сократили, ведь в следующем году ожидают недополучение налогов и уменьшения субвенций. Бюджет развития составит более 250 миллионов гривен.
Больше всего расходов предусмотрели на образование — более миллиарда гривен. Также увеличат расходы на культуру, освещение Черновцов и мероприятия по энергосбережению. На более 5 миллионов гривен увеличат финансирование спортивной отрасли.
На медицину направят более 50 миллионов гривен.
В следующем году уменьшат финансирование ремонта и содержания дорог — на это заложили 85 миллионов гривен.
Городской голова Роман Кличук прокомментировал принятый бюджет на своей странице в Facebook.
Мы не планируем долго праздновать: практически с начала января будем досконально изучать финансово-экономические показатели работы распорядителей средств, особенно коммунальных предприятий. За первый квартал мы доработаем бюджет и окончательно сформируем его таким образом, чтобы он помог нам достичь результатов за первый год, - пишет Роман Клічук.
Сьогодні в сесійній залі був важливий день. Так, ми прийняли бюджет міста на 2021 рік. Його справді потрібно було...Posted by Роман Клічук on Tuesday, December 29, 2020
Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах в третий раз не смогли зарегистрировать часть депутатов горсовета.