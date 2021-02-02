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02 февраля 2021, 12:59 3

В Минздраве хотят вакцинировать Зеленского и Шмыгаля для примера украинцам

02 февраля 2021, 12:59 3
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Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться
Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения может внести изменения в план вакцинации, чтобы представители органов власти сделали прививки от коронавируса.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews со ссылкой на "ТСН".

Глава Минздрава сообщил, что будет делать прививку от коронавируса. По его словам, готов это сделать и президент Владимир Зеленский, чтобы собственным примером показать, что прививки важны и их делать необходимо. Степанов уверен, что это поможет увеличить процент людей, которые будут готовы вакцинироваться.

"Нужно внести изменения в план вакцинации для того, чтобы и президент, и премьер-министр могли вакцинироваться. Потому что план не предусматривает прививки органов власти. Я думаю, что мы внесем эти изменения, чтобы повысить доверие к вакцинации", — рассказал Степанов.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят в четыре этапа вакцинировать людей от COVID-19.

коронавирус Украина вакцина президент премьер

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