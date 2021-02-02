15:07  02 февраля
Минфин подробно расписал, на что шли средства из "ковидного" фонда в 2020-м
10:46  02 февраля
НАБУ вызывает экс-главу налоговой Верланова на допрос
15:20  02 февраля
В Первомайске спасателям удалось локализовать пожар в "Эпицентре"
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2021, 14:50 89

Пожар в Первомайске: задержали вероятного поджигателя

02 февраля 2021, 14:50 89
Читайте також українською мовою
Площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет
Площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет
Facebook
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр". Второй человек убежал.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Новости N".

Как сообщает издание, охрана ТЦ задержала предполагаемого поджигателя с бензином до приезда полиции.

Издание пишет, что данный торговый центр в Первомайске был открыт 19 декабря 2020 года.

По данным спасателей, площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет.

К тушению привлечено 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следуют 12 человек и четыре единицы техники ГСЧС.

Напомним, сегодня в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".

Украина пожар ГСЧС Николаев Эпицентр

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram