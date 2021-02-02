Пожар в Первомайске: задержали вероятного поджигателя
Площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет
Площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет
В Николаевской области задержали вероятного поджигателя торгового центра "Эпицентр". Второй человек убежал.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает местное издание "Новости N".
Как сообщает издание, охрана ТЦ задержала предполагаемого поджигателя с бензином до приезда полиции.
Издание пишет, что данный торговый центр в Первомайске был открыт 19 декабря 2020 года.
По данным спасателей, площадь пожара предварительно составляет около 800 квадратных метров, жертв и пострадавших предварительно нет.
К тушению привлечено 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно следуют 12 человек и четыре единицы техники ГСЧС.
Напомним, сегодня в Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар в "Эпицентре".
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