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02 февраля 2021, 13:59 81

Правительство 3 февраля рассмотрит разделение Украины на зоны карантина, - СМИ

02 февраля 2021, 13:59 81
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Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения
Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения
Фото: КМУ
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Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил источник "РБК-Украина" в Минздраве.

"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.

По словам собеседника, в настоящее время эксперты согласовывают окончательное разделение.

Напомним, ранее в правительстве не исключили возвращения Украины к адаптивному карантину.

коронавирус Кабмин Украина карантин правительство

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