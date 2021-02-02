Правительство 3 февраля рассмотрит разделение Украины на зоны карантина, - СМИ
Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения
Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения
Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил источник "РБК-Украина" в Минздраве.
"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.
По словам собеседника, в настоящее время эксперты согласовывают окончательное разделение.
Напомним, ранее в правительстве не исключили возвращения Украины к адаптивному карантину.
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