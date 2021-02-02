Правительство 3 февраля рассмотрит разделение Украины на зоны карантина, - СМИ

Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения

Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения

Фото: КМУ

Кабинет министров завтра рассмотрит разделение Украины на зоны карантина. Будет соответствующее представление Министерства здравоохранения.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил источник "РБК-Украина" в Минздраве.

"Завтра на заседании Кабинета министров должны рассматривать постановление о разделении на зоны (карантина, - ред.)", - сообщил источник.

По словам собеседника, в настоящее время эксперты согласовывают окончательное разделение.

Напомним, ранее в правительстве не исключили возвращения Украины к адаптивному карантину.