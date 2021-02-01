СБУ проверяет возможный "российский след" среди связей Нескоромного, - Баканов

Заметили вероятную связь подозреваемого в заказном убийстве со спецслужбами РФ в аудиозаписях

Заметили вероятную связь подозреваемого в заказном убийстве со спецслужбами РФ в аудиозаписях

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины будет детально изучать возможные связи бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, которого подозревают в организации заказного убийства Андрея Наумова, со спецслужбами Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

О возможных связях подозреваемого в заказном убийстве экс-первого заместителя председателя СБУ со спецслужбами РФ заявил глава СБУ Иван Баканов во время выступления на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как видим из отдельных аудиозаписей, обнародованных в СМИ, вероятно, не обошлось здесь и без русского следа. Поэтому будет детально изучена возможная связь подозреваемого со спецслужбами страны-агрессора, – сообщил глава СБУ.

Мотивом для подготовки заказного убийства руководителя внутренней Службы безопасности Андрея Наумова, считают в СБУ, является его профессиональная деятельность – он не давал возможности преступной группе назначить своих людей на должности в СБУ. И обнародованные записи разговоров фигурантов это, по убеждению руководства спецслужб, подтверждают.

Иван Баканов отметил, что Служба безопасности имеет уникальный опыт по раскрытию заказных убийств – только в течение 2020 года таких дел было 12.

В частности, резонансными были дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк или предупреждение убийства добровольца Адама Осмаева и задержание генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который планировал это преступление.

Баканов подчеркнул, что задержание подозреваемого и других лиц свидетельствует о том, что взят курс на очищение СБУ. Он подчеркнул, что в своей деятельности Служба оперирует исключительно фактами и доказательствами.

Наша задача – предотвращать преступления и делать все, чтобы страна была в безопасности. А не реагировать на пиар-волны. Особенно, когда они еще подпитываются извне и имеют очевидные мотивы, – отметил Иван Баканов.

Как сообщалось ранее, 30 января Нескоромного объявили в розыск: СБУ проверяет его относительно госизмены.

Напомним 27 января Служба безопасности Украины обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного в организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Ранее в СБУ сообщили об задержание полковника Альфы, который готовил убийство руководства СБУ. Организатор убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ предложил $50 тысяч за совершение преступления.

Позже в сети появился телеграм-канал от имени СБУ-шника, якобы подозреваемого в заказе убийства. Автор канала опровергает информацию о задержании и дальнейшем побеге Дмитрия Нескоромного. Автор статьи также намекнул, что он находится в Германии и обещает вскоре обнародовать компромат на Баканова и Ермака.